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Прощание с артистом Владимиром Кореневым пройдет 5 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Кореневым, исполнившим главную роль в фильме "Человек-амфибия", состоится во вторник в Электротеатре Станиславский, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10:00 до 12:00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище", - рассказали в театре.

Владимир Коренев скончался накануне на 81-м году жизни от коронавируса.

Владимир Коренев

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