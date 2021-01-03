Прощание с артистом Владимиром Кореневым пройдет 5 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РФ Владимиром Кореневым, исполнившим главную роль в фильме "Человек-амфибия", состоится во вторник в Электротеатре Станиславский, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"Прощание с Владимиром Борисовичем пройдет 5 января с 10:00 до 12:00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище", - рассказали в театре.

Владимир Коренев скончался накануне на 81-м году жизни от коронавируса.