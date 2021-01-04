Министр культуры РФ опровергла информацию о поддержке ЛГБТ-фестиваля

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала клеветой сообщения о проведении ЛГБТ-фестиваля в Санкт-Петербурге при поддержке возглавляемого ею ведомства.

"Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа", - заявила Любимова, слова которой "Интерфаксу" привели в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в соответствии с законодательством РФ Минкультуры ведет перечень проводимых на территории России международных кинофестивалей на календарный год. 24 декабря был опубликован список из 163 наименований международных кинофестивалей, которые будут проведены в России в 2021 году. При этом попадание в перечень не означает поддержки (финансовой или информационной) мероприятий со стороны ведомства.

Кроме того, в этом году Минкультуры планирует пересмотреть критерии отбора: будут изменены механизм подачи заявок и требования к проведению всех фестивалей, которые планируется провести на территории РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что министр культуры поручила провести ЛГБТ-фестиваль "Бок о Бок" в Санкт-Петербурге. По данным изданий, министр взяла под личный контроль проведение кинофестиваля.