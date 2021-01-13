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Умер актер Денис Карасев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Актер Денис Карасев скончался на 58-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"12 января на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, театральный деятель Денис Анатольевич Карасев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза.

Как передает телеканал РЕН ТВ, актеру стало плохо в его квартире в центре Москвы. Прибывшие медики не смогли его спасти. "По предварительным данным, Карасев умер от сердечной недостаточности", - сообщил РЕН ТВ.

Карасев в 1985 году окончил ГИТИС, работал актером в драматическом театре им. Маяковского и театре Ленком, участвовал в антрепризных спектаклях.

В кино начал сниматься с 1989 года. Первую заметную роль сыграл в фильме "Катька и Шиз" (1992). Всего сыграл около 70 ролей в таких фильмах и сериалах, как "Мещерские", "Стрингер", "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Каменская", "Сволочи", "Мы из будущего 2", "Легенда Феррари", "Склифосовский".

Денис Карасев Союз кинематографистов РФ

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