Новым худруком оркестра имени Светланова станет дирижер Петренко

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова с 1 сентября 2021 года станет Василий Петренко, сообщили в Минкультуры РФ. Он сменит на посту Владимира Юровского, руководившего коллективом с 2011 года.

Министр культуры Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба, поблагодарила Юровского, отметив, что "под его руководством были реализованы масштабные проекты, состоялись многие мировые премьеры".

"Мы рассчитываем на преемственность в управлении Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова. Василий Эдуардович хорошо знаком коллективу, всегда с большой ответственностью и творчески подходит к своей работе. Надеюсь, на этом посту он сохранит славные традиции и заслуженный авторитет оркестра, а также привнесет что-то новое", - добавила Любимова.

Петренко сотрудничает с коллективом с начала 2000-х годов, в 2016 году стал главным приглашенным дирижером. За это время он выступил с оркестром более чем на 50 концертах в России и за рубежом, представив множество сочинений русских и зарубежных композиторов, в том числе редко звучащие в концертных залах. Также Петренко является художественным руководителем фестиваля "Лето. Музыка. Музей" (Новый Иерусалим), участвовал в цикле "Истории с оркестром" и других знаковых проектах.