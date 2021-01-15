Российские кинотеатры собрали за время праздников более 3 млрд рублей

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские кинотеатры с 1 по 10 января заработали 3,3 млрд рублей, что на 21% меньше кассовых сборов кинотеатров за новогодние каникулы прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры РФ.

На сеансы было продано 11 млн билетов, что на 27% меньше прошлогоднего показателя.

В прошлом году кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние праздники, как сообщали в Фонде кино, составили 4,1 млрд рублей, на сеансах побывали 14,8 млн человек.

По итогам новогодних праздников почти каждый второй билет в кино (48,7%) был продан на сеанс семейного фэнтези "Последний богатырь: Корень зла". За 10 дней праздников картину посмотрели более 5 млн зрителей, а кассовые сборы составили 1,6 млрд рублей, что составляет треть сборов за новогодний уикенд.

Второе место по сборам на новогодних каникулах занял фильм-катастрофа "Огонь" режиссера Алексея Нужного. Картину посмотрели более 1,6 млн зрителей, кассовые сборы составили 491,5 млн рублей.

Почти каждый второй посетитель кинотеатров (49%) пришел в кино в новогодние праздники впервые с момента возобновления кинопоказа, доля семейной аудитории на сеансах составила 53%.

Как ранее отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, несмотря на снижение максимальной заполняемости залов во многих регионах до 25%, у граждан "вернулась традиция, вернулась привычка ходить в кино".