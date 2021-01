В США умер музыкальный продюсер Фил Спектор

Музыкальный продюсер Фил Спектор. Фото 2009 года Фото: Charley Gallay/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Знаменитый музыкальный продюсер Фил Спектор умер в США, сообщает Associated Press. Ему был 81 год.

Спектор скончался в калифорнийской тюрьме, где он отбывал наказание за убийство голливудской актрисы Ланы Кларксон, совершенное в 2003 году. Информацию о его смерти подтвердили в службе исполнения наказаний. Там уточнили, что продюсер умер от естественных причин в местной больнице.

Фил Спектор разработал уникальную технологию звукозаписи и аранжировки, получившую название "стена звука".

Он работал с такими музыкантами как "Битлз" (работал с группой над альбомом Let It Be), Righteous Brothers, а также дуэтом "Айк и Тина Тёрнер". В период с 1961 по 1965 год он спродюсировал 20 хитов, вошедших в чарты топ-40.

Спектор повлиял на творчество Beach Boys и Брюса Спрингстина, а Джон Леннон называл его величайшим продюсером в истории.

На протяжении многих лет он страдал от пристрастия к алкоголю и наркотикам. В 1980-е он фактически ушел из музыки.

В 2009 году продюсера приговорили к тюремному заключению на срок от 19 лет до пожизненного за убийство актрисы Ланы Кларксон. Женщина была застрелена, сам Спектор настаивал, что это был "случайный суицид".