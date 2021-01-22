Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Картина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

Конкуренцию составили выдвинутый на "Оскар" от России фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", а также картины "Стрельцов" Ильи Учителя, "Союз спасения" Андрея Кравчука и "Лед 2" Жоры Крыжовникова.

Зайцев также стал обладателем награды за лучший сценарий. Конкуренцию ему составили Андрей Кончаловский и Елена Киселева за "Дорогие товарищи", а также Никита Высоцкий и Олег Маловичко за картину "Союз спасения".

Получая награду, Зайцев отметил, что для него стало потрясением прочтение дневников блокадников Ленинграда. "Этого фильма не было бы без дневников блокадников (...) и без воспоминаний блокадников, которые сидели в своих комнатах, умирали, но продолжали вести свои дневники", - сказал он.

Фильм основан на воспоминаниях поэта Ольги Берггольц и ее повести "Дневные звезды", а также на многочисленных воспоминаниях блокадников, в том числе писателя Даниила Гранина. Все ситуации и персонажи реальны и не являются художественным вымыслом.

В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" обладателем награды стал "1917".

Актеры Юрий Борисов и Ольга Озоллапиня стали лауреатами премии "Золотой орел" за лучшие актерские работы в кино.

Борисов удостоен награды в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Калашников". Конкуренцию ему составили Максим Матвеев ("Союз спасения") и Александр Петров ("Стрельцов").

"Орла" в аналогичной женской номинации получила Озоллапиня за роль в фильме "Блокадный дневник". Также на награду претендовали Юлия Высоцкая за работу в фильме "Дорогие товарищи!" и Стася Милославская за роль в "Стрельцове".

Лауреатом в категории "Лучшая мужская роль второго плана" обладателем "Орла" стал Александр Домогаров за роль в фильме "Союз спасения". Награду в категории "Лучшая женская роль второго плана" забрала Мария Аронова ("Лёд 2").

Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" стал Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи!". Награду за режиссера получил его сын, Петр, который передал слова благодарности от отца.

На награду в этой номинации претендовали Андрей Зайцев за фильм "Блокадный дневник" и Жора Крыжовников за "Лёд 2".

Фильм посвящен событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел". Картина рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки фильма проходили на месте событий в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, также он выдвинут от России на "Оскар".

Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина стала обладателем почетного "Золотого орла" за вклад в российский кинематограф.

Дружинина – актриса, кинорежиссер, сценарист. Популярность ей принесли роли в фильмах "За витриной универмага", "Дело было в Пенькове" и "Девчата". А режиссерским дебютом стала картина по роману Каверина "Исполнение желаний", затем вышли ленты "Сватовство гусара", "Дульсинея Тобосская" и "Принцесса цирка". Однако широкую известность и признание как режиссер она получила за работы "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!" и Гардемарины III".

Дружинина также является президентом всероссийского фестиваля исторического кино "Вече".

"Золотой орел" – национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.