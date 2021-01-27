Путин поручил построить пять археологических хранилищ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня принять меры, направленные на строительство на территории страны не менее пяти специализированных хранилищ археологических материалов. Поручение, составленное после заседания президентского совета по культуре и искусству 27 октября, опубликовано на сайте Кремля.

Чиновникам также поручено определить правовой статус и подведомственность таких хранилищ, ввести правила учета, хранения и использования размещаемых в них археологических предметов.

Еще одно поручение касается подготовки при участии научно-реставрационного сообщества и внесения в законодательство об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации изменений, направленных на определение статуса, порядка формирования и деятельности научно-методического совета по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.