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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс детской анимации

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Онлайн-фестиваль уличных мультфильмов объявил о старте приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе анимационных фильмов. Как сообщили организаторы проекта, в конкурсе могут участвовать дети и молодежь до 18 лет.

"В период по 15 мая юным режиссерам предстоит придумать сюжет на любую из тем конкурса korovka.mobi, с главной героиней - Коровкой из города Кореновка, снять видеоролик на смартфон и выложить его на своей или родительской страничке в Вконтакте/Instagram, указав имя, город, возраст и конкурсные хештеги", - говорится в сообщении.

Конкурс приурочен году Быка.

"Конкурс включает в себя три независимых соревнования. По итогам каждого из них авторитетное жюри проекта, представленное известными режиссёрами Киностудии "Союзмультфильм", будет называть авторов лучших анимационных видероликов в каждой возрастной номинации. Всего в рамках конкурса награды получат более 40 участников!" – отметили организаторы проекта.

Конкурс детской анимации направлен на развитие отечественной мультипликации и создание творческой среды для профессионального обучения талантов в этой сфере.

В рамках конкурса педагоги-аниматоры ВГИКа (Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова) запишут для юных режиссеров творческие мастерские, в которых расскажут, как создавать короткометражные мультфильмы. Записи будут выложены в группе Вконтакте Чемпионата анимации vk.com/cartoonfest.mobi.

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