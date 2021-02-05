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У калининградцев изымут из собственности фахверковые склады

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области направило в суды иски об изъятии у владельцев и возвращении в муниципальную собственность разрушающихся объектов культурного наследия регионального значения, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Это два фахверковых склада в поселке Железнодорожный и дом актера Армина Мюллера-Шталя в Советске.

По словам Лыскова, собственники не выполняют взятых на себя обязательств сохранять и восстанавливать эти здания. Чиновники не раз призывали их заняться реставрацией. Прокуратура выносила соответствующее постановление.

Между тем дома разрушаются и скоро могут быть утеряны безвозвратно, предупредил пресс-секретарь. Он добавил, что оба памятника находятся в центре города и поселка и могли бы стать перспективными объектами для развития туризма и общественной среды. Регион попытается найти для этих зданий новых инвесторов.

До сих пор в Калининградской области был только один пример национализации недвижимости: в Зеленоградске "Дом звездного неба" перешел в собственность муниципалитета.

Калининградская область Дмитрий Лысков Железнодорожный Советск Зеленоградск Армин Мюллер-Шталь

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