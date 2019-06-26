Актеры МХАТ выступили за полное восстановление Дорониной в статусе худрука

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Группа актеров МХАТ имени Горького предложила полностью восстановить Татьяну Доронину в статусе художественного руководителя, в администрации театра назвали инициативу необоснованной.

"Я хочу, чтобы Доронина снова стала художественным руководителем театра", - сказала "Интерфаксу" актриса Лидия Матасова, возглавляющая группу актеров, не согласных со сменой худрука.

По мнению Матасовой, уход Дорониной с поста художественного руководителя ознаменовался резким падением зрительского интереса: "Последние полгода спектакли, поставленные при Дорониной, играли на 90-95% посещаемости, а новые премьеры посещаются на 10-20%, в лучшем случае на 40% - там, где больше приглашенных".

Актриса уверяет, что все дело "в низком уровне режиссуры и использовании недопустимой для МХАТа литературы". Матасова убеждена в необходимости "вернуть прежние русские классические постановки".

Она также опасается начавшегося процесса смены старой команды МХАТа: "Проведены увольнения очень хороших работников театра, из цехов, билетного стола, сейчас предупреждают, что будут замещаться начальники цехов: гримерного, костюмерного. Началась полная смена коллектива".

При этом, по мнению Матасовой, все актеры стараются и продолжают играть, несмотря на то, что многие негативно относятся к новому худруку Эдуарду Боякову. "Как старались, так и стараются. Как играли, так и играют", - сказала она.

Замхудрука МХАТа: "Это все вранье"

Заместитель художественного руководителя МХАТа Александр Замыслов выразил категорическое несогласие с Матасовой. "Это все вранье", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать слова актрисы о падении заинтересованности зрителя в новых постановках.

"У нас есть официальная статистика за первое полугодие этого года, когда вышли наши премьеры. Количественный рост посещаемости составил 26 тысяч человек, это 24% прироста по сравнению с прошлым годом. Выручка от продажи билетов выросла на 35%, в денежном выражении это около 17 миллионов рублей", - сказал Замыслов.

Он также прокомментировал утверждения об увольнениях во МХАТе, заверив, что ничего подобного руководство делать не будет. "Массово увольнять из актерского состава никто не собирается. Это очень странная идея", - отметил он.

По поводу смены остальных работников МХАТа заместитель худрука сказал: "В цехах, в билетном столе есть люди, с которыми не продлевается договор, вот сегодня с одним человеком из цеха не продлен договор в силу того, что есть нарекания. Будут искать другого человека. Это все очень индивидуально, и массовый характер не носит".

Замыслов признал, что "в свободные от спектаклей дни сцена сдается в аренду". По его словам, "в театр во время отпуска труппы должны поступать деньги на содержание".

Замыслов считает, что требования актеров о возвращении на пост прежнего руководителя абсолютно не обоснованы и "самой Дорониной не поддерживаются".

При этом официальные представители Дорониной отказались от комментариев.

Финансовые показатели театра

В МХАТ имени Горького расценили видеообращение артистов как попытку дискредитировать результаты работы коллектива.

В заявлении театра, опубликованном на его сайте, говорится, что по итогам первого полугодия 2019 года билетная выручка выросла более чем на треть, на 32 млн рублей, а количество пожертвований достигло почти 8 млн рублей

По мнению руководства театра, "очевидно, что те, кто утверждает, что дела стали идти туго и в творческом, и в хозяйственном отношении, вводят всех в заблуждение, бросают тень и на наш театр, и на нашего учредителя, и на министерство культуры РФ".

В заявлении названо ложью и "утверждение относительно отстранения президента театра Татьяны Дорониной от участия в художественных процессах театра, а также отсутствие в Уставе театра должной статьи, регулирующей деятельность худсовета". "Что касается Дорониной, она не просто проинформирована об этих изменениях, она подписала все соответствующие документы и контракты", - утверждают представители театра.

О "поиске генокода"

По утверждению представителей театра, "репертуарная политика театра основывается на поиске и проявлении генокода отечественной культуры, о чём и свидетельствуют новые постановки театра".

Так, в 2019 году были запущены процессы исследования и реконструкции исторических спектаклей "Синяя птица" (спектакль в постановке К.С. Станиславского 1908 года) и "Три сестры" (спектакль в постановке В.И. Немировича-Данченко 1940 года). Премьера обновленного спектакля "Синяя птица" назначена на конец октября - начало ноября 2019 года. Обсуждаются зарубежные гастроли этого спектакля.