Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:19Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 723 229+417 199

"Союзмультфильм" анонсировал выход фильма о Чебурашке на 2023 год

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полнометражный художественный фильм киностудии "Союзмультфильм" о Чебурашке может выйти в прокат 1 января 2023 года, сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Как уточнили агентству в пресс-службе "Союзмультфильма", киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа Чебурашки.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии, для "Союзмультфильма" "Чебурашка" станет первым полнометражным художественным игровым фильмом. Персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке.

Сценарий создают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Как ожидается, съемки фильма начнутся в этом году.

Союзмультфильм

Новости

Актера Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище

Умершие знаменитости

Скончался Андрей Мягков

Скончался Андрей Мягков

Главный архитектор Москвы призвал сохранить развязку на Лубянке

Главный архитектор Москвы призвал сохранить развязку на Лубянке

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Елена Мироненко стала новым директором театра на Малой Бронной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');