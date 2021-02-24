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Поэт и художник Лоуренс Ферлингетти скончался на 101-м году жизни

Поэт и художник Лоуренс Ферлингетти скончался на 101-м году жизни
Писатель Лоуренс Ферлингетти. 1988 год.
Фото: AP/TАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Писатель Лоуренс Ферлингетти умер в возрасте 101 года. Об этом сообщает Associated Press.

Ферлингетти умер 22 февраля в своем доме в Сан-Франциско в окружении семьи, за месяц до 102-го дня рождения, сообщил его сын Лоренцо Ферлингетти. Причиной смерти стало заболевание легких, несмотря на то, что ему ввели первую дозу вакцины против COVID на прошлой неделе, сказал его сын во вторник.

Лоуренс Ферлингетти, поэт, издатель, книготорговец и активист помог основать бит — движение в 1950-х годах и воплотил его бунтарский дух в 21 веке. Благодаря его издательству "Городские огни" вышли книги Джека Керуака, Уильяма С. Берроуза и многих других. Из-под его пера вышло более 30 поэтических сборников.

Лоуренс Ферлингетти

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