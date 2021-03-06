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Скончался литературовед Валентин Курбатов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Член Союза писателей России, прозаик, литературный критик, литературовед Валентин Курбатов скончался в субботу в Пскове, сообщил "Интерфаксу" председатель правления псковского регионального отделения союза Игорь Смолькин.

81-летнему Курбатову стало плохо на улице.

"Это такая колоссальная утрата, которую сразу невозможно осознать. Понимание придет не сразу", - сказал Смолькин.

Валентин Курбатов - автор книг и статей, предисловий к собраниям сочинений. Он входил в состав жюри литературной премии "Ясная Поляна", а также в Общественную палату РФ, Президентский Совет по культуре. Лауреат многочисленных премий. В 2020 году Курбатов был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Валентин Курбатов

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