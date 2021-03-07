Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:42Заразились
на 07.03В России 4 322 776+10 595В мире 116 502 807+437 004

Постоянную экспозицию Третьяковки пополнят две работы Васнецова

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея завершила реставрацию двух картин Виктора Михайловича Васнецова - "Распятый Иисус Христос" и "Страшный суд", работы пополнят постоянную экспозицию музея в Лаврушинском переулке Москвы.

Как рассказали в галерее, в 1893 году Павел Михайлович Третьяков приобрел в свою коллекцию целый блок живописных и графических работ, исполненных для росписи Владимирского собора в Киеве (1885-1896). Среди них были и эти два крупномасштабных произведения Васнецова.

Отмечается, что реставрационные работы проводились с августа по декабрь 2020 года силами реставраторов Третьяковской галереи.

По данным галереи, наибольшую сложность представляла реставрация произведения "Страшный суд".

"Авторский холст состоит из трех частей, сшитых в одно полотно. За долгие годы своего существования основа деформировалась, нити, фиксирующие холсты вместе, ослабли, в результате чего образовались "просветы" по швам. Также необходимо было провести сложное укрепление аварийных участков живописи. Сильное поверхностное загрязнение искажало колорит произведения. В процессе реставрации были устранены деформации и усилены стыковочные швы. Картина была натянута на раздвижной планшетный подрамник", - рассказали в музее.

Те же работы осуществили с картиной "Распятый Иисус Христос": она была натянута на раздвижной планшетный подрамник, реставраторы провели укрепление ее красочного слоя и очистили живопись от сильных поверхностных загрязнений.

Как уточнили в музее, после комплекса проведенных реставрационных работ произведения приобрели экспозиционный вид и могут быть представлены как в залах галереи, так и на различных выставочных площадках.

Картины демонстрируются в зале В.М. Васнецова постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Их можно увидеть до 22 августа 2021 года.

Москва Третьяковская галерея Виктор Васнецов

Новости по теме

Новости

Дом Мельникова начнут реставрировать в этом году

Дом Мельникова начнут реставрировать в этом году

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени"

"Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал

"Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ

Сербский актер Милош Бикович получил гражданство РФ
Умершие знаменитости

Умерла актриса Екатерина Градова

Умерла актриса Екатерина Градова

Актера Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище

Умершие знаменитости

Скончался Андрей Мягков

Скончался Андрей Мягков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');