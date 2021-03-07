Постоянную экспозицию Третьяковки пополнят две работы Васнецова

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея завершила реставрацию двух картин Виктора Михайловича Васнецова - "Распятый Иисус Христос" и "Страшный суд", работы пополнят постоянную экспозицию музея в Лаврушинском переулке Москвы.

Как рассказали в галерее, в 1893 году Павел Михайлович Третьяков приобрел в свою коллекцию целый блок живописных и графических работ, исполненных для росписи Владимирского собора в Киеве (1885-1896). Среди них были и эти два крупномасштабных произведения Васнецова.

Отмечается, что реставрационные работы проводились с августа по декабрь 2020 года силами реставраторов Третьяковской галереи.

По данным галереи, наибольшую сложность представляла реставрация произведения "Страшный суд".

"Авторский холст состоит из трех частей, сшитых в одно полотно. За долгие годы своего существования основа деформировалась, нити, фиксирующие холсты вместе, ослабли, в результате чего образовались "просветы" по швам. Также необходимо было провести сложное укрепление аварийных участков живописи. Сильное поверхностное загрязнение искажало колорит произведения. В процессе реставрации были устранены деформации и усилены стыковочные швы. Картина была натянута на раздвижной планшетный подрамник", - рассказали в музее.

Те же работы осуществили с картиной "Распятый Иисус Христос": она была натянута на раздвижной планшетный подрамник, реставраторы провели укрепление ее красочного слоя и очистили живопись от сильных поверхностных загрязнений.

Как уточнили в музее, после комплекса проведенных реставрационных работ произведения приобрели экспозиционный вид и могут быть представлены как в залах галереи, так и на различных выставочных площадках.

Картины демонстрируются в зале В.М. Васнецова постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Их можно увидеть до 22 августа 2021 года.