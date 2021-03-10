Около 300 пианистов примут участие в Московском международном конкурсе Владимира Крайнева

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Организаторы IV Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева завершили прием заявок. Участниками смотра, который в этом году проходит в онлайн-формате, стали 276 молодых исполнителей.

В предстоящем конкурсе примут участие музыканты из России, Китая, Японии, США, Канады, Австралии, Италии, Германии, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины и других стран.

Видеозаписи, присланные конкурсантами для участия в основных категориях, будут оцениваться членами международного жюри. В него вошли арт-директор конкурса, известный пианист Александр Романовский (Швейцария); лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский и Андрей Гугнин; педагог Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского Мира Марченко; пианист, композитор и просветитель Роберто Просседа (Италия).

Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева был учрежден по инициативе народного артиста СССР и РФ Владимира Спивакова.

Конкурс носит имя пианиста и педагога В.Крайнева. Главной целью музыкального смотра является выявление и поддержка талантливых музыкантов в области фортепианного искусства. Это творческое состязание проходит с периодичностью раз в два года под девизом "Услышать будущее".

Заключительный концерт фестиваля "Навстречу конкурсу Крайнева" пройдет в Доме музыки 15 марта. Это будет сольный концерт обладателя Гран-при III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Валентина Малинина. В заключительный вечер фестиваля Валентин Малинин исполнит сочинения Бетховена, Скрябина и Шумана.

Выступление пианиста завершит фестиваль фортепианного искусства "Навстречу конкурсу Крайнева", в котором приняли участие победители и лауреаты состязания разных лет. Прямую трансляцию концерта все желающие смогут посмотреть на официальном YouTube-канале Дома музыки.