Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

Около 300 пианистов примут участие в Московском международном конкурсе Владимира Крайнева

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Организаторы IV Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева завершили прием заявок. Участниками смотра, который в этом году проходит в онлайн-формате, стали 276 молодых исполнителей.

В предстоящем конкурсе примут участие музыканты из России, Китая, Японии, США, Канады, Австралии, Италии, Германии, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины и других стран.

Видеозаписи, присланные конкурсантами для участия в основных категориях, будут оцениваться членами международного жюри. В него вошли арт-директор конкурса, известный пианист Александр Романовский (Швейцария); лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский и Андрей Гугнин; педагог Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского Мира Марченко; пианист, композитор и просветитель Роберто Просседа (Италия).

Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева был учрежден по инициативе народного артиста СССР и РФ Владимира Спивакова.

Конкурс носит имя пианиста и педагога В.Крайнева. Главной целью музыкального смотра является выявление и поддержка талантливых музыкантов в области фортепианного искусства. Это творческое состязание проходит с периодичностью раз в два года под девизом "Услышать будущее".

Заключительный концерт фестиваля "Навстречу конкурсу Крайнева" пройдет в Доме музыки 15 марта. Это будет сольный концерт обладателя Гран-при III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Валентина Малинина. В заключительный вечер фестиваля Валентин Малинин исполнит сочинения Бетховена, Скрябина и Шумана.

Выступление пианиста завершит фестиваль фортепианного искусства "Навстречу конкурсу Крайнева", в котором приняли участие победители и лауреаты состязания разных лет. Прямую трансляцию концерта все желающие смогут посмотреть на официальном YouTube-канале Дома музыки.

Новости

Композитор Людмила Лядова умерла от коронавируса

Представители киноиндустрии разработают правила для отрасли

Представители киноиндустрии разработают правила для отрасли

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" вошел в шорт-лист премии BAFTA

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" вошел в шорт-лист премии BAFTA

Манижа представит Россию на "Евровидении-2021"

Манижа представит Россию на "Евровидении-2021"

Little Big отказались участвовать в отборе на "Евровидение" в 2021 году

Дом Мельникова начнут реставрировать в этом году

Дом Мельникова начнут реставрировать в этом году

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени"

"Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал

"Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');