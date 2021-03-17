Фонд кино займется прокатом авторских фильмов со стоимостью до 50 рублей за билет

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Фонде кино появится прокатное направление, оно будет заниматься прокатом авторского кино в кинотеатрах, открытых в рамках нацпроекта "Культура", сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"В Фонде кино мы создаем свое прокатное направление, которое будет заниматься такими сложными релизами, сложными картинами (авторское кино – ИФ). В рамках нацпроекта у нас тысяча залов... Мы будем просить о том, чтобы в этих самых кинозалах помимо востребованных, кассовых фильмов, и российских, и зарубежных, эти картины крутились", - сказала Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре.

Она отметила, что в министерство обращаются режиссеры с уже снятыми картинами, они просят поддержать эти фильмы в прокате, так как на их прокат уже недостаточно денег, однако министерству, по словам Любимовой, запрещена продюсерская деятельность. Министр добавила, что такие картины можно поддержать благодаря новому направлению работы в Фонде кино.

"Да, такая картина не соберет 3 млрд рублей, как блокбастер, но мы и не существуем и не работаем для того, чтобы помогать продюсерам, у которых нет своей возможности, выйти в лидеры, зарабатывать деньги. Нам важно донести до нашего зрителя всю палитру того, что произведено за бюджетные средства", - добавила министр.

Билеты на показы авторского кино будут стоить от 30 до 50 рублей, и, по словам Любимовой, так у всех будет возможность сходить на такой фильм - даже у тех, у кого нет возможности заплатить 130-170 рублей - среднюю цену на билет в регионах.

"Да, продюсерам я не могу обещать, что он обогатятся, но по крайней мере у всех будет возможность увидеть эту картину... Это то, что мы сейчас будем с Фондом кино прорабатывать", - добавила министр культуры.