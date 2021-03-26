Издание Театральной энциклопедии России оказалось под угрозой срыва

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство культуры из-за секвестра бюджета в 2021 году не сможет поддержать деньгами издание Театральной энциклопедии России, это может привести к остановке работы над энциклопедией, заявил на пресс-конференции глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.

Он получил письмо из министерства о невозможности поддержать издание. По его словам, отсутствие такой помощи приведет к тому, что Союз не сможет выпустить остальные тома.

"Хочу сказать, что команда соткана, прекрасно работает. И если это затянется надолго, я боюсь, мы потеряем энциклопедию. Когда мы уточняли программу года театра, энциклопедия стояла чуть ли не первым номером, она была утверждена на всех уровнях власти. И если это произойдет, я боюсь, что мы обозначим свою деятельность как команда, которая выпустила первый том, а все остальное не удалось", - добавил он.

Первый том энциклопедии "Театр России. ХХI век" был представлен в феврале. Всего должно быть пять томов, все они должны быть и зданы до 2023 года.

Энциклопедию пишут по инициативе Союза театральных деятеле при поддержке Минкультуры, Роспечати и Российского Фонда культуры. Эта работа началась в 2019 году, который указом президента был объявлен в России Годом театра.