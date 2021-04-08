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Директор Эрмитажа огорчен интересом к жалобе на обнаженные скульптуры

Пресс-служба музея отметила, что Эрмитаж получает много разных обращений, особенно в весенний период

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает признаком нездоровья общества как жалобу на обнаженные скульптуры в музее, так и реакцию СМИ на нее. Он сообщил об этом через пресс-службу музея.

Его огорчило, что на его недавней пресс-конференции повышенное внимание привлекла история о жалобе на обнаженные скульптуры, которую он вспомнил в качестве шутки.

"На самом деле одна гражданка написала большое письмо в администрацию города о том, что ее очень беспокоит в целом моральный уровень воспитания и уровень цивилизации страны. В частности, то, что детям приходится видеть в Эрмитаже обнаженные - причем в основном мужские - фигуры, а также обнимающиеся фигуры. Что она считает, что это плохо, и хорошо бы всё это собрать в одну комнату и написать на ней "18+". То, что это всё так возбудило - это симптом, как само это письмо, так и реакция на него. Это симптом того, что всё не очень в порядке у нас со здоровьем общества", - заявил Пиотровский.

Жалоба была направлена в Смольный в марте 2021 года, оттуда, в соответствии с законом регламентом по работе с обращениями граждан, ее переправили в музей.

"Это обычная процедура - это и означает, как я сказал, что нам официальные органы переслали письмо", - добавил Пиотровский.

Он полагает, что внедрение маркировки "18+" многое испортило и позволило думать, "что этим всем можно манипулировать".

"Нельзя ставить обнаженные скульптуры близко от школы - наверное, это действительно нельзя. А в музее есть другие правила - и эти правила определяются музеем. Можно в музей не ходить, указывать музею как можно и нужно что-то делать - это нельзя. Потому что получается, как в данном случае, - свобода одного человека не должна ограничиваться свободой другого, права одного человека не должны ограничивать права другого. Музей - это диалог культур. И музей, и посетители имеют право видеть самые разные проявления культуры. А посетитель - и его воспитатель - должны это регулировать", - заключил Пиотровский.

Пресс-служба музея отметила, что в адрес Эрмитажа в целом поступает большое количество обращений граждан разного содержания, особенно в весенний период.

Эрмитаж Петербург Михаил Пиотровский Смольный

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