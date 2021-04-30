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Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка
Актер Милош Бикович вручает главный приз "За лучший фильм" режиссеру Андрею Хуцуляка
Фото: Гришкин Денис/Агентство "Москва"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), стала румынская картина "#Засранка" режиссера Андрея Хуцуляка.

Церемония награждения проходила в кинотеатре "Россия" в четверг вечером.

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"Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему было принято такое решение. Мне кажется, что маленький кусочек этой награды должен достаться всем участникам фестиваля. (...) Мы все пережили это трудное время", - сказал Хуцуляк, получая награду.

Режиссёр поблагодарил всех коллег, которые помогали в создании картины.

Спецприз жюри достался фильму "Кровопийцы" режиссера Юлиана Радльмайера из Германии.

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоился Алексей Федорченко за фильм "Последняя "Милая Болгария".

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Андрея Грэмоштяну, сыгравшая главную роль в румынском фильме "#Засранка", а за лучшую мужскую роль отметили иранского актёра Сохейла Гханнадана за фильм "Сын" режиссера Нушины Мераджи.

Награду за лучший короткометражный фильм получила лента "Коллеги" режиссёра Яниса Александр Кифер, а за документальную картину отметили "Сабайя" режиссёра Хогира Хирори. Также в рамках конкурсной программы документального кино был вручён спецприз картине "Амурская голгофа" Юлии Сергиной.

Московский Международный кинофестиваль проходил в столице с 22 по 29 апреля. ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за проведения в РФ Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе. В 2020 году из-за пандемии коронавируса смотр был перенесен на октябрь и проходил с 1 по 8 октября.

ММКФ Андрей Хуцуляк Юлиан Радльмайер Алексей Федорченко

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