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Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса
Актер Владимир Качан
Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Райхельгауз, Качан был ведущим артистом театра, одним из основателей "Школы Современной пьесы". Также известен как автор песен и актер кино. Именно в его исполнении получила широкую известность "Песня кавалергарда" из кинофильма "Звезда пленительного счастья".

Хроника 05 января 2019 года – 07 мая 2021 годаУмершие знаменитости
Владимир Качан Иосиф Райхельгауз Коронавирус Москва

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