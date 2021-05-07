Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Актер Владимир Качан Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

"Владимир Качан скончался в Коммунарке от коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Райхельгауз, Качан был ведущим артистом театра, одним из основателей "Школы Современной пьесы". Также известен как автор песен и актер кино. Именно в его исполнении получила широкую известность "Песня кавалергарда" из кинофильма "Звезда пленительного счастья".