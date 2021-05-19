Бекмамбетов представил проект мультфильма об ишаке Ходжи Насреддина

Студия "ТРИТЭ" планирует снять фильм о борьбе советской подлодки с морским чудовищем Кракеном

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Тимур Бекмамбетов планирует снять мультфильм про ишака фольклорного персонажа мусульманского Востока Ходжи Насреддина, а режиссер Алексей Сидоров - картину о борьбе атомной подводной лодки с мифическим морским чудовищем Кракеном. Проекты были представлены на очной защите в Фонде кино.

Бекмамбетов во время очной защиты проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Фонде кино рассказал, что в сказке об ишаке будут как вымышленные, так и исторические персонажи. "Это волшебная сказка, в которой очень много тепла, вкуса, восточного юмора, все то, что для нас всегда было связано с той частью России, которая от нас отдалилась, но о которой мы все ностальгируем".

"Там много экшена, поскольку основная сцена фильма - когда ишак вызывается спасти город, победив на скачках", - сказал Бекмамбетов.

Ранее он представил спектакль в Театре Наций, роли в котором исполнили Евгений Миронов (Ишак), Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Они, по словам режиссера, и будут озвучивать роли в мультфильме в российской версии проекта.

Креативным продюсером картины станет Гэрри Россио ("Шрек", "Пираты Карибского моря"), музыку к мультфильму создадут композиторы Дэнни Эльфман ("Дамбо", "Мстители. Эра Альтрона") и Юрий Потеенко ("Дневной Дозор", "Ночной Дозор").

Бюджет проекта составит 500 млн рублей, в прокат мультфильм может выйти в 2024 году.

Подлодка против Кракена

Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова на питчинге представила два проекта - "Кракен" и "Чемпион мира".

Новый фильм студии "Кракен", как задумывают авторы, перенесет зрителей во времена холодной войны. По сюжету, экипаж советской атомной подводной лодки во время выполнения секретной миссии по проходу через Баффинов пролив к побережью США будет биться с мифическим морским чудовищем Кракеном. Съемки запланированы на 2022 год, режиссером станет Алексей Сидоров ("Т-34", "Бой с тенью", "Бригада").

Также студия обратилась за дополнительным финансированием для проекта "Чемпион мира", сюжет которого повествует о матче за чемпионство между шахматистом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул - гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этого матча.