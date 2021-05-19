Умерла снявшаяся в "Приключениях Буратино" актриса Татьяна Проценко

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в фильме "Приключения Буратино", умерла в среду на 54-м году жизни от онкологии, сообщил "Интерфаксу" ее супруг Алексей Войтюк.

Он уточнил, что дата и место похорон будут определены позже.

Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Известность ей принесла роль Мальвины в фильме "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева. Рак у Проценко диагностировали в 2018 году.