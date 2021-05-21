Умер народный художник СССР Таир Салахов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Народный художник СССР Таир Салахов скончался на 93-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" дочь художника Айдан Салахова.

Она уточнила, что причиной смерти стало воспаление легких. Похоронят Салахова в Баку.

Салахов - один из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века. Его творчество включает в себя жанровые композиции, посвященные бакинским нефтяникам, портреты композиторов Кара Караева (1960) и Дмитрия Шостаковича (1976), балерины Ольги Рукавишниковой (1998), дочери Айдан (1967), натюрморты и интерьеры, графические и живописные циклы "По Чехословакии" (1961-1965), "По Италии" (1964-1972), "По Америке" (1965-1970), "Индия" (1968-1970), "По Норвегии" (1968-1978), триптих "Страна огней" (2007) и др.

Таир Салахов был вице-президентом Российской академии художеств,