Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 165 530 873+627 971

Умер народный художник СССР Таир Салахов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Народный художник СССР Таир Салахов скончался на 93-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" дочь художника Айдан Салахова.

Она уточнила, что причиной смерти стало воспаление легких. Похоронят Салахова в Баку.

Салахов - один из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века. Его творчество включает в себя жанровые композиции, посвященные бакинским нефтяникам, портреты композиторов Кара Караева (1960) и Дмитрия Шостаковича (1976), балерины Ольги Рукавишниковой (1998), дочери Айдан (1967), натюрморты и интерьеры, графические и живописные циклы "По Чехословакии" (1961-1965), "По Италии" (1964-1972), "По Америке" (1965-1970), "Индия" (1968-1970), "По Норвегии" (1968-1978), триптих "Страна огней" (2007) и др.

Таир Салахов был вице-президентом Российской академии художеств,

Хроника 05 января 2019 года – 21 мая 2021 годаУмершие знаменитости
Таир Салахов

Новости
Пандемия коронавируса

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID
Умершие знаменитости

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег
Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Победители "Оскара-2021". Обзор

Победители "Оскара-2021". Обзор

Лучшими артистами "Ники" стали Высоцкая, Хаматова и Ярмольник

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');