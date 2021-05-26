Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия3 : 4Великобритания ВеликобританияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада4 : 2Норвегия НорвегияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия3 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан3 : 2Германия ГерманияОконченподробнее

Правительство выделило на производство "Гардемаринов" 65 млн рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило из резервного фонда 65 млн рублей на производство фильма "Гардемарины 1787. Война" режиссера Светланы Дружининой.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что деньги должно получить ООО Киностудия "Сагиттариус-Д". На эти средства в 2021 году должно быть проведено не менее 50 съемочных смен, говорится в документе.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных денег будет осуществлять Минкультуры РФ, которое должно представить доклад в правительство до 4 февраля 2022 года.

Дружинина продолжает работу сразу над двумя фильмами о гардемаринах. Первая картина получила название "Гардемарины-1787. Мир", вторая - "Гардемарины-1787. Война". Проект был задуман в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались. В новой картине сыграют Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также Всеволод Шиловский, Федор Добронравов и другие.

Правительство РФ Светлана Дружинина

Новости

Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Умершие знаменитости

Умерла актриса Нина Шацкая

Умерла актриса Нина Шацкая

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Группа Maneskin из Италии выиграла "Евровидение-2021"

Группа Maneskin из Италии выиграла "Евровидение-2021"
Умершие знаменитости

Умер народный художник СССР Таир Салахов

Пандемия коронавируса

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова отменили из-за COVID
Умершие знаменитости

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');