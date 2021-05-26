Правительство выделило на производство "Гардемаринов" 65 млн рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило из резервного фонда 65 млн рублей на производство фильма "Гардемарины 1787. Война" режиссера Светланы Дружининой.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что деньги должно получить ООО Киностудия "Сагиттариус-Д". На эти средства в 2021 году должно быть проведено не менее 50 съемочных смен, говорится в документе.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных денег будет осуществлять Минкультуры РФ, которое должно представить доклад в правительство до 4 февраля 2022 года.

Дружинина продолжает работу сразу над двумя фильмами о гардемаринах. Первая картина получила название "Гардемарины-1787. Мир", вторая - "Гардемарины-1787. Война". Проект был задуман в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались. В новой картине сыграют Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также Всеволод Шиловский, Федор Добронравов и другие.