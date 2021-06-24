Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Скончалась балерина Ольга Моисеева

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ушла из жизни балерина Ольга Моисеева, прослужившая в Мариинском театре более 70 лет, сообщает в четверг пресс-служба театра.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина театра имени Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", - говорится в сообщении.

Дату и место прощания объявят позднее.

Советская и российская артистка балета, педагог Моисеева родилась в Ленинграде в 1928 году. Поступила в группу Мариинского театра после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году и прослужила там до смерти. С 1972 года стала педагогом-репетитором Мариинки, с 1987 года также вела уроки классического танца для артистов труппы.

В творческой биографии Моисеевой – партии Жизель, Китри, Раймонды, Заремы в "Бахчисарайском фонтане"; Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Никии в "Баядерке", Мехменэ Бану в "Легенде о любви".

Ольга Моисеева

Новости

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Земфира подала в суд на назвавшего ее наркоманкой писателя Гришковца

Бритни Спирс выступила в суде против опекунства отца

В мусорном контейнере в Германии нашли две картины XVII века

Пандемия коронавируса

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" отменили из-за COVID-19

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

Музей Ледового побоища закрылся из-за строительства памятника Невскому

На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за "некачественной песни"

На Шнурова и "ВКонтакте" подали в суд из-за "некачественной песни"

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb
Умершие знаменитости

Cценарист фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!" умер на 85-м году жизни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');