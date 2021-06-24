Скончалась балерина Ольга Моисеева

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ушла из жизни балерина Ольга Моисеева, прослужившая в Мариинском театре более 70 лет, сообщает в четверг пресс-служба театра.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина театра имени Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева", - говорится в сообщении.

Дату и место прощания объявят позднее.

Советская и российская артистка балета, педагог Моисеева родилась в Ленинграде в 1928 году. Поступила в группу Мариинского театра после окончания Ленинградского хореографического училища в 1947 году и прослужила там до смерти. С 1972 года стала педагогом-репетитором Мариинки, с 1987 года также вела уроки классического танца для артистов труппы.

В творческой биографии Моисеевой – партии Жизель, Китри, Раймонды, Заремы в "Бахчисарайском фонтане"; Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Никии в "Баядерке", Мехменэ Бану в "Легенде о любви".