Умерла исполнительница роли падчерицы в "Двенадцати месяцах"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 72 лет, сообщается на странице петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом" в соцсети "ВКонтакте".

О причинах смерти и дате прощания с актрисой пока не сообщается.

Попова родилась 26 мая 1949 года. Она служила в театре "Балтийский дом" (ранее - Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола) с 1975 года. В кино она больше всего известна как исполнительница роли падчерицы в фильме "Двенадцать месяцев" (1973 год) по пьесе Самуила Маршака.