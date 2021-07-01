В ближайшие десять лет в России могут рухнуть около тысячи церквей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В реестр аварийных и руинированных церковных зданий, созданном по указанию главы Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона (Шевкунова), включили почти 4000 объектов, сообщил сайт Московского патриархата со ссылкой на публикацию в "Журнале Московской Патриархии".

По оценкам древлехранителей РПЦ, у примерно тысячи церквей высок риск обрушения в ближайшие десять лет.

Летом 2018 года Высший церковный совет одобрил концепцию создания в сжатые сроки архива руинированных и аварийных зданий. В архив будут вноситься графические файлы с результатами фотограмметрии зданий (в том числе снимками с дронов) и их лазерного сканирования, а также подробное описание этих строений.

Предполагается, что по данным этого реестра впоследствии можно будет воссоздать храмы, даже если оригинальные здания будут полностью утрачены. Сейчас эта идея начинает претворяться в жизнь, для чего привлекаются гранты и пожертвования в созданный Минкультуры и РПЦ Благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры "Иннотех XXI".

Первоочередные усилия решено направить на деревянные храмы как на наиболее уязвимые. Сейчас их в России всего около 8000 и не все они в плохом состоянии. По данным руководителя проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" протоиерея Алексия Яковлева, из 1239 существовавших накануне революции только на Русском Севере деревянных церквей (без учета часовен) сохранилось всего 390. Больше половины из них сейчас под угрозой исчезновения (43% аварийны, 10% руинированы).

Пилотной площадкой по оцифровке руинированных и аварийных храмовых зданий определена Нижегородская митрополия. В этом году на ее территории запланировано сканирование 200 объектов, 150 из которых признаны памятниками архитектуры федерального значения.