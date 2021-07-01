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В РФ начали разрабатывать программу развития реставрационной отрасли

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Программа развития реставрационной отрасли на настоящий момент находится в стадии разработки, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Помимо крупных реставрационных центров, которые существуют в разных городах, важно, что при министерстве культуры появился центр компетенции реставрационной отрасли, где крупнейшие наши учреждения объединятся. Программа развития отрасли уже разрабатывается", - сказала Любимова журналистам в Екатеринбурге.

Она также отметила, что сейчас в регионах страны появляются новые реставрационные центры, "полностью оборудованные, дающие возможность на долгие годы вперед посвятить себя любимому делу".

"Много говорили о том, чтобы была возможность поделиться тем, что есть у нас сейчас – этим опытом, этими знаниями, с молодыми ребятами", - подчеркнула министр.

В пресс-службе Минкультуры РФ "Интерфаксу" уточнили, что центр компетенций реставрационной отрасли создан на базе подведомственных учреждений.

Так, в его состав вошли Межобластное научно-реставрационное художественное управление (оно объединяет более 600 реставраторов, которые, в том числе проводят уникальные работы по живописи и иконописи), Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (обладают большим архивом проектной документации по объектам реставрации), музей "Кижи" (здесь работает учебно-методический центр по деревянному зодчеству) и Росгосэкспертиза (занимается вопросами ценообразования и методического сопровождения).

Главной целью работы центра компетенций является обеспечение комплексного подхода для развития отрасли, в том числе по вопросам подготовки квалифицированных кадров, аттестации специалистов, лицензирования организаций, нормативного регулирования и методической поддержки.

"В результате за счет повышения кадрового потенциала значительно возрастет качество и эффективность проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия", - уточнили в пресс-службе министерства.

Минкультуры РФ

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