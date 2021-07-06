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Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Армянский композитор и исполнитель музыки на дудуке Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет.

"Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Да упокоится он с миром", - написал внук музыканта Гаспарян-младший на своей странице в фейсбуке.

Гаспарян родился 12 октября 1928 года в армянском селе Солак. Играть на дудуке он начал еще в детстве, а позднее начал выступать с ансамблями.

Он ездил с концертами по всему миру, сочинял и исполнял музыку для известных фильмов, среди которых - "Последнее искушение Христа" (1988 год) и "Гладиатор" (2000 год). Гаспарян выпустил десятки альбомов, а также сотрудничал со многими знаменитыми музыкантами и композиторами, включая Питера Гэбриела, Ханса Циммера и Лайонела Ричи.

Гаспарян - обладатель четырех золотых медалей ЮНЕСКО.

Хроника 05 января 2019 года – 06 июля 2021 годаУмершие знаменитости
Дживан Гаспарян

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