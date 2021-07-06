Умер экс-вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон скончался на 75-м году жизни, сообщается на официальном сайте коллектива.

"С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что, вопреки сообщениям, Лоутон скончался не из-за болезни, что делает его смерть "непостижимой".

Представители группы заявили, что на панихиде по музыканту, согласно его пожеланиям, будут присутствовать только члены его семьи и близкие друзья.

Лоутон присоединился к Uriah Heep в 1976 году. За время работы с ним группа записала четыре альбома. Музыкант ушел из Uriah Heep в 1979 году.

Uriah Heep - британская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году. Коллектив создал свой оригинальный вариант хард-рока, включая в него элементы джаз-рока и хеви-метала. В 1970-х годах группа продала более 30 миллионов альбомов по всему миру. На сегодняшний день продано более 40 миллионов альбомов.