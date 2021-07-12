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Музей Шолохова в станице Вешенской превратят в туристический кластер

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На территории Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова в Ростовской области создадут туристический кластер, рядом с усадьбой писателя в Вешенской построят музейный квартал с библиотекой, кафе и информационным центром.

Об этом после встречи с министром культуры Ольгой Любимовой сообщил внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов.

"Уже разработан план перспективного развития до 2030 года. Среди приоритетных задач: создание привлекательной и достоверной атмосферы на основе литературных произведений автора, сохранение уникального природного ландшафта наравне с современной инфраструктурой, строительство гостиничного комплекса", - написал он в фейсбуке.

Депутат напомнил, что реставрация усадьбы завершилась осенью 2020 года. Министр рекомендовала организовать более удобную логистику для посетителей, более активно их привлекать и сформировать для музея единый стиль.

"В планах создать "Музейный квартал", где появятся реконструированные и модернизированные интерактивные объекты, - отметил Шолохов. - В них организуют занятия и выставки для детей, создадут современную музейную библиотеку и кафе, а также информационный центр для посетителей".

Вешенская Ростовская область Михаил Шолохов Минкультуры Ольга Любимова Александр Шолохов

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