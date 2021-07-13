Сериалы "Корона" и "Мандалорец" стали лидерами по числу номинаций на "Эмми"

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сериалы "Корона" и "Мандалорец" стали лидерами по числу номинаций американской телевизионной премии "Эмми", они представлены в 24 категориях, сообщили организаторы.

За ними по числу номинаций следуют сериал "Ванда/Вижн", который представлен в 23 номинациях, затем "Рассказ служанки" (21 номинация) и шоу Saturday Night Live (также 21 номинация).

Среди платформ лидерство у HBO/HBO Max, проекты которого представлены в 130 номинациях, следом идет Netflix - 129. 71 номинация у проектов Disney+ и 46 - у NBC.

За награду в номинации "Лучший драматический сериал" будут соревноваться "Пацаны", "Корона", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

На награду в номинации "Лучший мини-сериал" претендуют "Ход королевы", "Ванда/Вижн", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна" и "Подземная железная дорога".

В номинации "Лучший комедийный сериал" на награду претендуют "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".

Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Оливия Колман и Эмма Коррин (обе - "Корона"), Узо Абуда ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза"), Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта"). В аналогичной мужской номинации представлены Джош О'Коннор ("Корона"), Билли Портер ("Поза"), Стерлинг Браун ("Это мы"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон").

Лучшим актером в комедийном сериале может стать Эйди Брайант ("Выскочка"), Кейли Куоко ("Бортпроводница"), Эллисон Дженни ("Мамаша"), Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия") или Джин Смарт ("Хитрости"). Лучшим комедийным актером может стать Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие"), Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") или Кенан Томпсон ("Шоу Кенана")/

"Эмми" - американская телепремия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук. 73-я церемония вручения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября.