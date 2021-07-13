Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 240 487+424 419

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" стали лидерами по числу номинаций на "Эмми"

Сериалы "Корона" и "Мандалорец" стали лидерами по числу номинаций на "Эмми"
Фото: Daniel Knighton/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сериалы "Корона" и "Мандалорец" стали лидерами по числу номинаций американской телевизионной премии "Эмми", они представлены в 24 категориях, сообщили организаторы.

За ними по числу номинаций следуют сериал "Ванда/Вижн", который представлен в 23 номинациях, затем "Рассказ служанки" (21 номинация) и шоу Saturday Night Live (также 21 номинация).

Среди платформ лидерство у HBO/HBO Max, проекты которого представлены в 130 номинациях, следом идет Netflix - 129. 71 номинация у проектов Disney+ и 46 - у NBC.

За награду в номинации "Лучший драматический сериал" будут соревноваться "Пацаны", "Корона", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".

На награду в номинации "Лучший мини-сериал" претендуют "Ход королевы", "Ванда/Вижн", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна" и "Подземная железная дорога".

В номинации "Лучший комедийный сериал" на награду претендуют "Эмили в Париже", "Метод Комински", "Кобра Кай", "Бортпроводница", "Тед Лассо", "Черная комедия", "Pen 15" и "Хитрости".

Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Оливия Колман и Эмма Коррин (обе - "Корона"), Узо Абуда ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Эмджей Родригез ("Поза"), Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта"). В аналогичной мужской номинации представлены Джош О'Коннор ("Корона"), Билли Портер ("Поза"), Стерлинг Браун ("Это мы"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон").

Лучшим актером в комедийном сериале может стать Эйди Брайант ("Выскочка"), Кейли Куоко ("Бортпроводница"), Эллисон Дженни ("Мамаша"), Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия") или Джин Смарт ("Хитрости"). Лучшим комедийным актером может стать Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие"), Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") или Кенан Томпсон ("Шоу Кенана")/

"Эмми" - американская телепремия, которая считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра). Премия вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук. 73-я церемония вручения "Эмми" пройдет в Лос-Анджелесе 19 сентября.

Эмми

Новости

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Пандемия коронавируса

Пушкинский музей, ГИМ и Третьяковка не планируют вводить QR-коды

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

Несколько музеев Москвы ввели систему посещения по QR-кодам
Умершие знаменитости

Умер экс-вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Умершие знаменитости

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Умер композитор и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Система QR-кодов может появиться в театрах Москвы в рамках эксперимента

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
Пандемия коронавируса

Заболевший COVID-19 Петр Мамонов пятые сутки находится на ИВЛ

Пандемия коронавируса

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений

На концерте Билана в Петербурге выявили нарушения COVID-ограничений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');