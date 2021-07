Прах голливудской звезды Жа Жа Габор захоронили в Будапеште

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Будапеште на самом большом кладбище города 13 июля захоронили прах голливудской звезды Жа Жа Габор, уроженки Венгрии, сообщает ВВС News. Она умерла в США в возрасте 99 лет пять лет назад.

Ashes of Hungarian-born actress Zsa Zsa Gabor (who died in 2016) laid to rest in Kerepesi cemetery in hometown of Budapest today in accordance with wish expressed in her will @AFPphoto @besenyeiphoto pic.twitter.com/8gdztcRjBT