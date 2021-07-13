Прах голливудской звезды Жа Жа Габор захоронили в Будапеште

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Будапеште на самом большом кладбище города 13 июля захоронили прах голливудской звезды Жа Жа Габор, уроженки Венгрии, сообщает ВВС News. Она умерла в США в возрасте 99 лет пять лет назад.

Ashes of Hungarian-born actress Zsa Zsa Gabor (who died in 2016) laid to rest in Kerepesi cemetery in hometown of Budapest today in accordance with wish expressed in her will @AFPphoto @besenyeiphoto pic.twitter.com/8gdztcRjBT — Peter Murphy (@MurphyPeterN) July 13, 2021

В церемонии принял участие последний муж актрисы Фредерик фон Анхальт. Урну с тремя четвертями праха жены он перевез лично через Лондон и Германию, находя подходящие рейсы на фоне сохраняющихся санитарных ограничений, пишет Guardian.

В 2002 году Габор попала в аварию, в 2005 перенесла инсульт, в 2010 году сломала шейку бедра и после этого еще несколько раз попадала в больницу. В 2011 ей ампутировали правую ногу из-за гангрены. Последние пять лет она находилась на системах поддержания жизни. Ее сердце остановилось 18 декабря 2016 года, после затяжной комы. По словам мужа, за полгода до смерти она говорила, что хочет перебраться в Венгрию и прожить там остаток дней. Он считает, что выполнил ее последнюю волю.

Вдовец 13 июля сказал журналистам, что постарался превратить последний путь жены в праздник жизни. В ее последний рейс для нее взяли место в первом классе, с ней летел ее паспорт и все необходимое, ей заказывали икру и шампанское.

Габор похоронили на самом большом и престижном кладбище Керепеши под музыку цыганского оркестра. Ей принесли ее любимые чайные розы и розовые лилии.

Родственник актрисы Йозеф Габор, который живет в Венгрии и, по его словам, был с ней в хороших отношениях, сказал Guardian, что для него она была "венгерской девочкой" в Америке. По его словам, она много делала для соотечественников - как во время эпидемии полиомиелита, так и тех, кто бежал из страны после событий 1956 года, но не афишировала этого. На похороны Йозеф Габора не позвали.

Жа Жа Габор называют одной из последних звезд золотого века Голливуда. Она снялась в десятках кинокартин и телефильмов, но лучше ее знают за остроумные высказывания, яркую светскую жизнь и девять браков.