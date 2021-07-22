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Петропавловской крепости нужен миллиард рублей на реставрацию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Гранитная облицовка фасада Петропавловской крепости пришла в аварийное состояние, ее срочно нужн реставрировать, работы будут стоить около 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" директор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов. Он назвал эту реставрацию одной из первоочередных задач музея.

"Стены Петропавловской крепости, обращенные к Неве, были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Облицовка выполнена из крупных блоков гранита "рапакиви". С момента создания гранитного фасада крепости прошло более двух с половиной веков. За весь этот срок только в 1950-е годы была выполнена частичная реставрация фасада. Пескоструйными аппаратами очистили поверхность плит, а в местах утрат произвели мастиковку известковыми растворами. Еще одна чистка стены была проведена в 2019 году. То есть фактически серьезного капитального ремонта фасада не проводилось со времен Екатерины", - отметил он.

"Протяженность невского фасада крепости составляет почти 1 километр (930 погонных метров), общая площадь гранитной облицовки - более 8 тысяч квадратных метров. На реставрацию такого объема потребуется порядка 1 миллиарда рублей. На эти работы у музея есть согласованная с органом охраны памятников (КГИОП) проектно-сметная документация", - добавил директор музея.

Он добавил, что в Великокняжеской усыпальнице пройдет очередная реставрация крыши, фасадов, мозаичных панно с образами Богоматери. На разработку проектно-сметной документации необходимо 22 миллиона рублей. После будет известна окончательная стоимость выполнения работ.

"Также Музею необходимо закончить реставрацию 20-ти казематов Екатерининской куртины. В результате этих работ музей сможет получить дополнительные выставочные площади порядка 2 тысяч квадратных метров. Имеется согласованная КГИОП проектно-сметная документация. Ориентировочная стоимость работ составляет 138 миллионов рублей", - подчеркнул Кириллов.

Петербург Петропавловская крепость Музей истории Петербургаа КГИОП Екатерина II

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