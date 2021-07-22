В Москве покажут выставку о крупнейшем в США показе русской живописи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Выставка-исследование "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924" о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики пройдет в Музее русского импрессионизма с 16 сентября. На ней будут представлены работы из собраний российских и зарубежных музеев, в том числе из Галереи Альбертина в Вене.

Всего на выставке будет представлено более 70 работ из музейных коллекций и частных собраний России и мира. Поиск работ занял у кураторов больше года. Искусствоведам удалось установить судьбу нескольких сотен произведений, некоторые из них заново открыты для зрителей.

Выставка русского искусства состоялась в 1924 году на одной из самых престижных выставочных площадок Нью-Йорка — в Большом Центральном дворце в центре Манхэттена, после чего посетила ещё двадцать городов США и Канады. За время нью-йоркской экспозиции было продано более 90 работ на сумму более $50 тыс. Среди покупателей были дизайнер Луис Комфорт Тиффани, бизнесмен Чарльз Крейн, Фёдор Шаляпин и Сергей Рахманинов.

В экспозицию войдут работы Льва Бакста, Игоря Грабаря, Бориса Григорьева, Михаила Ларионова, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой и других художников из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, коллекций Виктора Шкулёва, Анатолия и Майи Беккерман, Романа Бабичева и других. В Музее русского импрессионизма будут представлены две работы из собрания Галереи Альбертина в Вене: "Офицерский парикмахер" Михаила Ларионова и "Виолончель" Василия Шухаева.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе музея, в 1924 году на выставке русского искусства в Нью-Йорке было представлено более 1000 работ. Эта экспозиция стала уникальным срезом русского искусства первой четверти XX века — выставка предполагала продажу произведений, поэтому ее участники отправляли за океан свои лучшие творения. Со временем работы разошлись по разным странам. Музей разыскал многие из них в коллекциях США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Испании, Франции, Германии, Австрии, Армении, Таджикистана и других стран. На территории России картины оказались разбросаны от Хабаровска до Ростова-на-Дону.

Продолжит тему исследования выставочный проект "Гипотезы". На третьем этаже музея расположатся работы Виктора и Аполлинария Васнецовых, Станислава Жуковского, Бориса Кустодиева и других художников, участие которых в заокеанской эпопее по-прежнему остается под вопросом. Посетители смогут узнать о судьбах картин и изучить аргументы за и против их демонстрации на выставке в США. Обе экспозиции позволят представить, как могла выглядеть выставка в Нью-Йорке в 1924 году. Помимо живописных полотен гости музея увидят графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства, книжные иллюстрации и архивные фотографии.