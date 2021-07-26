Депардье планирует снять фильм в Калининградской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области намерены поддержать проведение в регионе съемок фильма Жерара Депардье о легендарной эскадрилье "Нормандия-Неман", сообщает пресс-служба областного правительства.

Соответствующее заявление прозвучало в рамках "круглого стола" на XVII Международном кинофестивале "Балтийские дебюты". Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил, что проект "действительно интересный, так как он связан с историей региона".

"В свое время мы поддержали съемки документального фильма об этом соединении. Около десяти мест в Калининграде связаны с этой яркой и интересной темой. Когда наши французские коллеги приступят к съемкам, пока неизвестно, но то, что мы поддержим эту инициативу - это обязательно", - цитируют в пресс-службе руководителя ведомства.

Французский истребительный авиаполк "Нормандия-Неман" действовал против немецко-фашистских захватчиков на советско-германском фронте в 1943-1945 годах.

Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" проходит с 24 по 29 июля 2021 года в городе Светлогорске Калининградской области в Театре эстрады "Янтарь-холл".