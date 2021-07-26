Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:50Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

Депардье планирует снять фильм в Калининградской области

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области намерены поддержать проведение в регионе съемок фильма Жерара Депардье о легендарной эскадрилье "Нормандия-Неман", сообщает пресс-служба областного правительства.

Соответствующее заявление прозвучало в рамках "круглого стола" на XVII Международном кинофестивале "Балтийские дебюты". Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак отметил, что проект "действительно интересный, так как он связан с историей региона".

"В свое время мы поддержали съемки документального фильма об этом соединении. Около десяти мест в Калининграде связаны с этой яркой и интересной темой. Когда наши французские коллеги приступят к съемкам, пока неизвестно, но то, что мы поддержим эту инициативу - это обязательно", - цитируют в пресс-службе руководителя ведомства.

Французский истребительный авиаполк "Нормандия-Неман" действовал против немецко-фашистских захватчиков на советско-германском фронте в 1943-1945 годах.

Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" проходит с 24 по 29 июля 2021 года в городе Светлогорске Калининградской области в Театре эстрады "Янтарь-холл".

Жерар Депардье Франция Калининградская область Нормандия-Неман

Новости
Пандемия коронавируса

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

"Ленком" осенью будет пускать зрителей на спектакли по QR-кодам

Фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основной конкурс кинофестиваля в Венеции

Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми

Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Святой Софии

В ЮНЕСКО потребовали от Турции доклада по Святой Софии

СКР проверит сообщения об избиении 7-летнего сына Стаса Пьехи

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан"

Ученица Сокурова получила главный приз на конкурсе "Особый взгляд" в Каннах

Ученица Сокурова получила главный приз на конкурсе "Особый взгляд" в Каннах

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе

Минкультуры нашло нарушения при сносе деревянного планетария в Пензе
Умершие знаменитости

Умер артист и музыкант Петр Мамонов

Умер артист и музыкант Петр Мамонов

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ

Spotify назвал самых популярных исполнителей по итогам года работы в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');