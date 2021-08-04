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Ударник The Offspring заявил, что его уволили за отказ от прививки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Барабанщик американской панк-группы The Offspring Пит Парада сообщил, что его уволили, потому что он отказался сделать прививку от коронавируса. Он написал в своем твиттере, что его врач не рекомендует вакцинацию из-за редкого аутоимунного заболевания.

По словам Парады, после отказа от прививки коллеги решили, что "находиться рядом с ним небезопасно: как в студии, так и в ходе предстоящего тура по США".

Как отмечает "Би-би-си", тур группы должен стартовать 8 августа. В The Offspring не ответили на заявления Парады. Пока неизвестно, уволен ли он окончательно.

Пит Парада стал ударником группы в 2007 году. Он подчеркнул, что не обижается на коллег по группе, так как они делают то, что, как они считают, будет лучше для них. Он же делает то, что будет лучше для него.

Музыкант страдает от синдрома Гийена-Барре, который характеризуется тем, что иммунная система больного поражает его собственные периферические нервы. По словам Парады, риск осложнений от COVID-вакцины превосходит пользу от ее применения.

Парада сообщал, что в прошлом году он переболел коронавирусом в легкой форме.

Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус The Offspring

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