РАМТ в 101-м сезоне подготовит 11 новых спектаклей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский академический молодежный театр (РАМТ) в новом сезоне представит спектакли в постановках худрука театра Алексея Бородина, Егора Перегудова и Марины Брусникиной.

"Мы начинаем сегодня новый век театра (…) конечно, в первый сезон нового столетия мы должны постараться взять новое дыхание и начать снова жить, снова делать то, что мы любим", - сказал во время сбора труппы худрук театра Бородин.

В честь столетия театра 5 сентября пройдет юбилейный вечер, тогда же будет открыт новый сезон.

Первой премьерой станет постановка Брусникиной "Дни Савелия" по дебютному роману Григория Служителя. Показ спектакля пройдет в театральном дворе. Посмотреть спектакли можно будет в сентябре. На Малой сцене театра в начале сезона пройдут премьеры спектаклей "В добрый час!" Владимира Богатырёва, впервые поставленного в Центральном детском театре в 1954 году Анатолием Эфросом, и "Блоха" по рассказу "Левша" в постановке Александра Пономарева. Премьерные показы состоятся в сентябре и октябре.

Худрук театра Бородин в новом сезоне представит спектакль "Душа моя Павел" по одноименному роману лауреата премии Александра Солженицына и премии "Большая книга" Алексея Варламова. Премьера состоится зимой и станет первой премьерой сезона на Большой сцене театра. В рамках проекта "Большая сцена - детям" режиссер Александр Корученко готовит премьеру спектакля по роману Стивенсона "Остров сокровищ".

Во второй половине сезона режиссер Перегудов поставит дилогию по мифам Древней Греции. Оба спектакля будут идти в один день в одном пространстве, которое создаст художник Владимир Аpефьев. Утренняя версия предназначена для семейного просмотра (6+), а вечером те же мифы будут рассказаны для взрослых (21+).

Спектакль "Эзоп" по пьесе Гильерме Фигерейдо "Лиса и виноград" поставит Владимир Мирзоев, работа над ним начнется зимой.

Режиссер Галина Зальцман в октябре приступит к работе над повестью Тода Штрассера "Волна". Роман Марины Степновой "Женщины Лазаря" готовится перенести на сцену РАМТа режиссер Алексей Золотовицкий. Также репертуар пополнит спектакль Марфы Горвиц по повести нидерландского писателя Гюса Кейера "Книга всех вещей".

Кроме того Бородин во второй половине сезона приступит к работе над спектаклем по пьесе "Леопольдштадт" британского драматурга сэра Тома Стоппарда.