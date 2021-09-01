Владимир Спиваков и НФОР откроют XIX концертный сезон Дома музыки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Московский международный Дом музыки открывает сезон 3 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ММДМ, по традиции в этот вечер на сцену Светлановского зала выйдет народный артист СССР Владимир Спиваков, который встанет за пульт возглавляемого им Национального филармонического оркестра России. Участниками концерта станут молодые исполнители: пианистка Ева Геворгян, а также солисты Большого театра - сопрано Екатерина Морозова и тенор Бехзод Давронов.

Программу составили сочинения Эдварда Грига, а также фрагменты, арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.