Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Владимир Спиваков и НФОР откроют XIX концертный сезон Дома музыки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Московский международный Дом музыки открывает сезон 3 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ММДМ, по традиции в этот вечер на сцену Светлановского зала выйдет народный артист СССР Владимир Спиваков, который встанет за пульт возглавляемого им Национального филармонического оркестра России. Участниками концерта станут молодые исполнители: пианистка Ева Геворгян, а также солисты Большого театра - сопрано Екатерина Морозова и тенор Бехзод Давронов.

Программу составили сочинения Эдварда Грига, а также фрагменты, арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

Новости

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом
Умершие знаменитости

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');