В Сочи открывается 32-й "Кинотавр"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский кинофестиваль "Кинотавр" открывается в Сочи в субботу, 18 сентября, в этом году он пройдёт вновь в формате "делового форума".

В этом году фестиваль, который традиционно проходил в июне, опять перенесён на середину сентября. Также претерпел изменения и формат смотра - он станет "деловым форумом".

Фильмом открытия станет документальный фильм "Нас других не будет" журналиста Петра Шепотинника, основанный на материалах и диалогах журналиста, снятых за последние три десятилетия российского кинематографа - в том числе с Алексеем Балабановым и Сергеем Бодровым-младшим. Закроет фестиваль картина Киры Коваленко "Разжимая кулаки", ставшая обладателем главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Жюри кинофестиваля в этом году возглавит актриса Чулпан Хаматова. Также в жюри вошли режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров.

Обладателем почетного приза "за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов" получит продюсер Сергей Сельянов.

Всего на фестиваль в этом году было подано 104 заявки, из них 60 - дебютных. В основной конкурс, как сообщил ранее журналистам президент фестиваля Александр Роднянский, вошли 15 картин.

В конкурсную программу вошли фильмы- дебюты: "День мертвых" театрального режиссера Виктора Рыжакова, "Дунай" Любови Мульменко, "Ничья" Лены Ланских, "Молоко птицы" молдавского режиссера Евгения Марьяна, "Общага" Романа Васьянова, "Подельники" Евгения Григорьева.

Также в основном конкурсе представлены работы "Герда" Натальи Кудряшевой, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "На близком расстоянии" Григория Добрыгина, "Владивосток" Антона Борматова, "Медея" Александра Зельдовича, "Море волнуется раз" Николая Хомерики, "Нуучча" Владимира Мункуева, "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова и "Портрет Незнакомца" Сергея Осипьяна.

В рамках внеконкурсной программы "Кинотавра" будут показаны две картины - фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена и участник программы "Горизонты" в рамках предстоящего Венецианского кинофестиваля "Мама, я дома" режиссера Владимира Битокова.

Кроме того, в рамках "Кинотавра" пройдет питчинг (презентация с целью нахождения инвесторов) сериальных проектов, на участие было подано более 700 заявок.

В рамках внеконкурсной программы, помимо фильмов, пройдут показы сериалов. Так, на смотре состоятся показы первых серий сериалов "Везет" (Режиссер Владимир Щегольков, Платформа IVI Originals), "Манюня" (реэиссер Арман Марутян, Мультимедийный сервис Okko), "Последний министр 2" (режиссер Роман Волобуев, КиноПоиск НD), "Самка богомола" (режиссер Нурбек Эген, видеосервис START) и "Товарищ майор" (режиссер Борис Хлебников, Онлайн-кинотеатр KION). Также будет показана пилотная серия сериала "Идентификация" (Владлена Санду, PREMIER).

Фестиваль "Кинотавр" пройдет с 18 по 25 сентября.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В прошлом году из-за пандемии коронавируса кинофестиваль также был перенесен на сентябрь.