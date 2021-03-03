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"Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре в офлайн-формате

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский открытый кинофестиваль "Кинотавр", который традиционно проходит в июне в Сочи, состоится с 18 по 25 сентября в офлайн-формате, сообщили организаторы смотра в среду.

"32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Фестиваль пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр", - говорится в сообщении кинофестиваля.

Как отметили организаторы, ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения.

"Кинотавр", как главный национальный фестиваль, многие годы является важнейшей площадкой для продвижения авторского российского кинематографа, точкой силы, где встречается индустрия, и точкой отправления фильмов в жизнь. Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно – в сентябре", - добавили в сообщении.

Кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи ежегодно с 1991 года. В конкурсе полнометражного кино до 2011 года могли принимать участие только российские фильмы. Затем регламент конкурса был пересмотрен, и в нем теперь может принять участие любой фильм на русском языке или картина, одной из стран-производителей которых является Россия. В прошлом году из-за пандемии коронавируса кинофестиваль был перенесен на сентябрь.

Сочи Кинотавр

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