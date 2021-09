Ранее не издававшийся альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

Певец Дэвид Боуи Фото: Theo Wargo/WireImage/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Альбом британского рок-певца Дэвида Боуи будет официально издан в январе 2022 года, сообщает "Би-би-си".

Боуи скончался от рака в 2016 году в возрасте 69 лет.

Альбом Toy ("Игрушка") был записан в 2001 году. Он будет включать как неизвестный материал, так и переосмысленные песни британского исполнителя (например, I Dig Everything, The London Boys и You've Got A Habit Of Leaving).

"Би-би-си" отмечает, что Боуи рассчитывал максимально быстро записать и выпустить этот альбом, но звукозаписывающая компания Virgin была против. В итоге материалы для Toy оказались на полке, а певец сфокусировался на песнях, которые в итоге вошли в его альбом 2002 года Heathen.

Кроме того в ноябре будет издан бокс-сет David Bowie 5: Brilliant Adventure.