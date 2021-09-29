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Ранее не издававшийся альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

Ранее не издававшийся альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи
Певец Дэвид Боуи
Фото: Theo Wargo/WireImage/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Альбом британского рок-певца Дэвида Боуи будет официально издан в январе 2022 года, сообщает "Би-би-си".

Боуи скончался от рака в 2016 году в возрасте 69 лет.

Альбом Toy ("Игрушка") был записан в 2001 году. Он будет включать как неизвестный материал, так и переосмысленные песни британского исполнителя (например, I Dig Everything, The London Boys и You've Got A Habit Of Leaving).

"Би-би-си" отмечает, что Боуи рассчитывал максимально быстро записать и выпустить этот альбом, но звукозаписывающая компания Virgin была против. В итоге материалы для Toy оказались на полке, а певец сфокусировался на песнях, которые в итоге вошли в его альбом 2002 года Heathen.

Кроме того в ноябре будет издан бокс-сет David Bowie 5: Brilliant Adventure.

Ушел из жизни Дэвид Боуи

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Выступление Дэвида Боуи на джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре. Июль 2002 года.Музыкант Дэвид Боуи с супругой Иман на вручении премии Совета модных дизайнеров Америки в Нью-Йорке. Июнь 2010 года.Выступление Боуи на фестивале острова Уайт. Июнь 2004 года.Британский певец Дэвид Боуи выступает в Кельне на западе Германии. Июль 2002 года.Вокалист рок-группы "Placebo" Брайан Молко и музыкант Дэвид Боуи на церемонии награждения "Brit Awards" в Лондоне. Февраль 1999 года.Концерт Дэвида Боуи во французском городе Жуан-ле-Пен. 1998 год.Выступление Боуи на стадионе Уэмбли в Лондоне. Июнь 1987 года.Во время концерта во Франкфурте-на-Майне в Германии. Май 1987 года.Дэвид Боуи в фильме "Лабиринт". Июнь 1986 года.Дэвид Боуи в роли майора Джека Селлиерса в фильме "Счастливого рождества, мистер Лоуренс". 1982 год.
Выступление Дэвида Боуи на джазовом фестивале в швейцарском городе Монтре. Июль 2002 года.
Великобритания Дэвид Боуи

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