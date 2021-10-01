В Москве пройдет 11-й музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Концерт-открытие 11-го музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает" пройдет в Светлановском зале Дома музыки 4 октября.

Как сообщают организаторы, вместе с маэстро и Национальным филармоническим оркестром России выступит оперная дива Хибла Герзмава. В продолжение фестиваля в Доме музыки пройдут еще два концерта с участием звезд мировой классической музыки: 11 ноября солистами вечера станут Владимир Спиваков и Люка Дебарг, а 27 декабря Владимир Спиваков, пианист Николай Луганский и Национальный филармонический оркестр России представят заключительную программу фестиваля.

4 октября в исполнении музыкантов прозвучат фрагменты из опер Беллини, Верди, Массне, Чилеа, Масканьи, Пуччини.

11 ноября состоится единственный фестивальный концерт с участием камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и единственная программа, в которой Спиваков будет не только дирижировать, но и играть на скрипке Страдивари. В тандеме с Эмилем Мирославским маэстро будет солировать в двойном концерте Иоганна Себастьяна Баха. Завершит программу Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Сольную партию в нем исполнит французский пианист Люка Дебарг, ставший в 2015 году открытием XV Конкурса имени Чайковского.

Завершится фестиваль традиционным предновогодним концертом 27 декабря. В заключительной программе фестиваля представлены: произведения Иоганнеса Брамса, Рихарда Штрауса и Петра Чайковского. Вместе с маэстро и оркестром выступит народный артист России Николай Луганский.