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Народная артистка РСФСР Светлана Мизери умерла на 89-м году жизни

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Мизери ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Ушла из жизни любимая артистка Н.П.Охлопкова, с которой я играл в театре им. Маяковского, - Светлана Николаевна Мизери", - написал Герасимов в фейсбуке в понедельник.

Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам артистки.

Мизери - известная актриса театра, в прошлом выступала на сцене Московского академического театра имени Маяковского. Она являлась участницей спектаклей в постановке режиссеров Николая Охлопкова, Андрея Гончарова, Олега Ефремова и других. Мизери была звездой постановок, среди которых "Трамвай "Желание", "Оптимистическая трагедия", "Таланты и поклонники". В 1990 году Мизери перешла в театр "Сопричастность".

Светлана Мизери

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