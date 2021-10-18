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Пласидо Доминго в ноябре исполнит партию в опере "Травиата" в Большом театре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Испанский оперный певец Пласидо Доминго в ноябре исполнит партию в опере "Травиата" Дж. Верди в Государственном академическом Большом театре.

Об этом сам Доминго сообщил на пресс-конференции.

Также он сообщил, что в будущем планирует выступить в ГАБТ и в качестве дирижёра. Однако, из-за пандемии коронавируса, по мнению Доминго, сейчас строить планы на будущее преждевременно.

В прошлом сезоне Доминго уже исполнял несколько партий в Большом театре. Так, помимо "Травиаты", он исполнил партию Родриго в спектакле "Дон Карлос" Дж. Верди.

Москва Большой театр Пласидо Доминго

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