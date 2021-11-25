Доминго отменил выступление на сцене Большого театра из-за плохого самочувствия

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Оперный певец Пласидо Доминго отменил своё выступление в опере "Травиата" Дж. Верди в Государственном академическом Большом театре из-за плохого самочувствия.

В сообщении театра в соцсетях отмечается, что партию Жоржа Жермона исполнит Станислав Куфлюк.



Доминго должен был выступить на сцене Большого театра сегодня в 7 вечера. Также показы оперы "Травиата", согласно афише театра, запланированы на 26, 27 и 28 ноября.