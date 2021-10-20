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"Легкий способ бросить курить" стал лауреатом Фестиваля уличного кино

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Победителем Фестиваля уличного кино стал фильм Алексея Кузмина-Тарасова и Анны Колчиной "Легкий способ бросить курить", сообщили организаторы смотра.

В этом году организатором фестиваля стал онлайн-кинотеатр KION. Главные роли в фильме "Легкий способ бросить курить" исполнили Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Григорий Верник, Раиса Рязанова, Агриппина Стеклова. Победители получили главный приз в размере 1 500 000 рублей, которые они могут потратить на создание собственного полнометражного фильма.

В тройке лидеров по итогам зрительского голосования также оказались ленты "Чернильное море" (режиссер и автор сценария — Иван Соснин) и "Варя" с Варварой Шмыковой в главной роли (режиссер — Ника Горбушина, авторы сценария — Ника Горбушина и Аксинья Борисова).

По словам создателей картины-победителя, для них победа стала большим сюрпризом. "Важно, что жюри — это зрители. И самое приятное, что они готовы посмотреть кино в формате короткого метра, сопереживать, остаться после показа и проголосовать. Для нас это самый ценный отклик на фильм. Сейчас мы разрабатываем несколько историй, и выигрыш будет вложением в один из новых проектов", - сказали режиссеры картины, слова которых привели в пресс-службе KION.

Фестиваль уличного кино начался в Москве в июне 2021 года и проходил более чем в 1000 населенных пунктов России на протяжении четырех месяцев. В основную конкурсную программу смотра вошли девять короткометражных фильмов.

Фестиваль существует с 2014 года и проводится ежегодно. Его основная миссия — познакомить широкую аудиторию с лучшими короткометражными фильмами российских режиссеров. За восемь лет в нем приняли участие более 3 миллионов человек из 67 стран мира. В 2021 году состоялось почти две тысячи показов более чем в тысяче населенных пунктов страны.

Фестиваль уличного кино

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