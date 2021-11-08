Еврейский музей Москвы проведет выставку работ Юрия Норштейна

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - 9 ноября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка "Снег на траве", на которой будут представлены больше 500 произведений мультипликатора Юрия Норштейна и его жены, художницы Франчески Ярбусовой.

Выставка приурочена к 80-летию Норштейна. Она будет открыта до 9 января.

Среди экспонатов будет живопись и графика Ярбусовой и Норштейна, созданные в 1960-х годах. Примерно треть работ ранее не выставлялась.

Для слабовидящих и незрячих посетителей подготовлен специальный экскурсионный маршрут. Совместно с объединением глухих экскурсоводов "Жест в музее" Еврейский музей организует экскурсии на жестовом языке. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдут мастер-классы по мотивам выставки.

Гендиректор музея Александр Борода назвал выставку "самостоятельным произведением этого творческого тандема". Он выразил надежду, что "благодаря интерактивным экспонатам, осязаемости атмосфере творческого мира художников возникнет действенная вовлеченность каждого гостя в экспозицию, его прямой диалог с авторами".



"С самого начала своей художественной жизни Норштейн подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных - герои "Ежика в тумане", "Сказки сказок", "Журавля и цапли" - собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека", - отмечают в Федерации еврейских общин России.