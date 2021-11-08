Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Еврейский музей Москвы проведет выставку работ Юрия Норштейна

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - 9 ноября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка "Снег на траве", на которой будут представлены больше 500 произведений мультипликатора Юрия Норштейна и его жены, художницы Франчески Ярбусовой.

Выставка приурочена к 80-летию Норштейна. Она будет открыта до 9 января.

Среди экспонатов будет живопись и графика Ярбусовой и Норштейна, созданные в 1960-х годах. Примерно треть работ ранее не выставлялась.

Для слабовидящих и незрячих посетителей подготовлен специальный экскурсионный маршрут. Совместно с объединением глухих экскурсоводов "Жест в музее" Еврейский музей организует экскурсии на жестовом языке. Для посетителей с особенностями интеллектуального развития пройдут мастер-классы по мотивам выставки.

Гендиректор музея Александр Борода назвал выставку "самостоятельным произведением этого творческого тандема". Он выразил надежду, что "благодаря интерактивным экспонатам, осязаемости атмосфере творческого мира художников возникнет действенная вовлеченность каждого гостя в экспозицию, его прямой диалог с авторами".


"С самого начала своей художественной жизни Норштейн подходил к мультипликации как к мифотворчеству, изобретая анимированные вселенные на стыке живописи и литературы. Обитатели этих вселенных - герои "Ежика в тумане", "Сказки сказок", "Журавля и цапли" - собраны их создателями из реальности и вымысла, прошлого и будущего, детских воспоминаний и размышлений взрослого человека", - отмечают в Федерации еврейских общин России.

Юрий Норштейн Франческа Ярбусова Еврейский музей ФЕОР Москва Александр Борода

Новости

Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром

Россияне смогут получить бесплатно второе высшее образование в области искусств

Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Букеровскую премию - 2021 получил Дэймон Гэлгут за роман "Обещание"

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра

Худрук МХАТ им. Горького Бояков сообщил о своем уходе из театра
Пандемия коронавируса

Ленобласть признает QR-коды импортных вакцин для музеев и театров

Пандемия коронавируса

МХТ Чехова для зрителей без QR-кода будет проводить экспресс-тест за 1200 руб.

Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский

Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });