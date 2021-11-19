Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Солистка Астраханского театра оперы и балета из США получила гражданство РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уроженка Калифорнии Джой Аннабель Уомак, ранее выступавшая на сцене Большого театра, в настоящее время живет в Астрахани и более года является ведущей балериной Астраханского государственного театра оперы и балета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра в пятницу.

"Недавно Джой получила российское гражданство. Летом этого года она написала письмо президенту Путину с просьбой содействовать в этом. Она солирует в таких наших постановках, как "Лебединое озеро". В декабре состоится премьера балета "Сельфида" с ее участием", - сказал собеседник агентства.

По данным Минкультуры РФ, в прокат выходит фильм, посвященный новой россиянке "Джой: американка в русском балете". Фильм рассказывает историю успеха балерины.

"Потанцевав по всему миру и попробовав много разных школ, меня влекло возрождение моей детской мечты - танцевать и продолжать традиции русского балета. Воистину Россия уникальна тем, как она занимает особое место в этом искусстве. Она не похожа ни на одно другое место на Земле", - написала Джой на своей странице в соцсетях.

Уомак - 27 лет. Она выпускница Московской государственной академии хореографии, которую окончила в 2012 году с красным дипломом. Джой - вторая после Анастасии Стивенс американская балерина, которая окончила хореографическое училище в Москве и была принята в балетную труппу Большого театра.

Джой Аннабель Уомак США Астрахань Большой театр

Новости

Умер актер Игорь Савочкин

Умер актер Игорь Савочкин

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Раст"

На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Раст"

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Рэпер Янг Дольф погиб в перестрелке в штате Теннесси

Продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу после сердечного приступа

На Тарантино подали в суд из-за его планов продать сцены из "Криминального чтива"

На Тарантино подали в суд из-за его планов продать сцены из "Криминального чтива"

ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс

Суд в США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс
Умершие знаменитости

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

На Алека Болдуина подали в суд после убийства оператора на съемках фильма

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });