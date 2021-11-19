Солистка Астраханского театра оперы и балета из США получила гражданство РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уроженка Калифорнии Джой Аннабель Уомак, ранее выступавшая на сцене Большого театра, в настоящее время живет в Астрахани и более года является ведущей балериной Астраханского государственного театра оперы и балета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра в пятницу.

"Недавно Джой получила российское гражданство. Летом этого года она написала письмо президенту Путину с просьбой содействовать в этом. Она солирует в таких наших постановках, как "Лебединое озеро". В декабре состоится премьера балета "Сельфида" с ее участием", - сказал собеседник агентства.

По данным Минкультуры РФ, в прокат выходит фильм, посвященный новой россиянке "Джой: американка в русском балете". Фильм рассказывает историю успеха балерины.

"Потанцевав по всему миру и попробовав много разных школ, меня влекло возрождение моей детской мечты - танцевать и продолжать традиции русского балета. Воистину Россия уникальна тем, как она занимает особое место в этом искусстве. Она не похожа ни на одно другое место на Земле", - написала Джой на своей странице в соцсетях.

Уомак - 27 лет. Она выпускница Московской государственной академии хореографии, которую окончила в 2012 году с красным дипломом. Джой - вторая после Анастасии Стивенс американская балерина, которая окончила хореографическое училище в Москве и была принята в балетную труппу Большого театра.